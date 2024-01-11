Поліцейські затримали водія «ВАЗа», який наїхав на жінку з дитиною у Чорноморську

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 14-ї години на вулиці Олександрійській. Унаслідок отриманих травм семирічна дівчинка померла у медичному закладі, а жінка знаходиться на лікуванні – медики діагностували їй закритий перелом колінного суглоба.

На місці події працювали слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та СОГ територіального підрозділу поліції.

Керманича легковика перевірили на стан спʼяніння – він був тверезий.

Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого, та обрання відносно нього запобіжного заходу.

В рамках кримінального провадження поліцейські помістили транспортний засіб на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває, встановлюються всі обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Одещини