Поліцейські затримали водія, який п’яним збив на смерть дитину і втік з місця пригоди

Керманич автомобіля допустив наїзд на 12-річного велосипедиста та з місця події зник. Хлопець від отриманих травм помер. Правоохоронці розшукали та затримали водія, він дає свої покази слідчим.

Вчора, близько 21:30, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на в’їзді до с. Нижнє Піщане Сумської міської територіальної громади. На місце події одразу прибули правоохоронці.

Як попередньо встановили поліцейські, невідома особа, керуючи автомобілем ВАЗ-2101 червоного кольору, допустила наїзд на 12-річного велосипедиста та покинула місце пригоди. Від отриманих травм малолітній хлопець помер на місці.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу водія причетного до ДТП. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області