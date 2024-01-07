Поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП у Львівському районі (фото)

Внаслідок зіткнення одна людина загинула. Ще п’ятеро, серед яких 13-річний хлопчик, доставлені в реанімацію.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 6 січня на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Пасіки-Зубрицькі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Skoda Fabia», 30-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з іншим автомобілем «Skoda Fabia», яким керувала 21-річна мешканка Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля загинула на місці події, а її пасажири, 22-річна львів’янка та двоє жителів району – 23-річний чоловік і 42-річна жінка – отримали тілесні ушкодження та були доставлені в реанімацію. Водій іншого автомобіля та його пасажир, 13-річний мешканець Львівського району, також отримали тілесні ушкодження та були доставлені в реанімацію.

Водій «Skoda Fabia», який скоїв смертельну ДТП, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області