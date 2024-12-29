Поліцейські затримали водія, який у Луцькому районі скоїв смертельну ДТП і втік

Подія трапилася учора ввечері, близько 19:00 години у селі Гораймівка.

65-річний водій, керуючи автомобілем FORD TRANSIT по вулиці Героїв Майдану, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 48-річну пішохідку, яка рухалася в попутному напрямку. Жінка від отриманих травм померла на місці. Водій втік з місця пригоди. Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно розшукали водія. Встановлено, що водій перебував за кермом тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) та ч.1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває слідство під час якого з’ясують усі причини та обставини автопригоди.

Сектор комунікації поліції Волинської області