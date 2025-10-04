Поліцейські затримали водія, який у стані сп’яніння збив на смерть одесита

Автопригода сталася вчора, 3 жовтня, близько 17:00 години в Пересипському районі.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що в одному з дворів 52-річний водій автомобіля «Toyota» наїхав на 53-річного чоловіка.

Пішохід, на жаль, загинув. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він п’яний.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якої кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Зауважимо: цей злочин карається позбавленням волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліцейські затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз.

Встановлюються повні обставини події.

Поліцейські вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Зокрема, водіїв просимо не сідати за кермо у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, не перевищувати дозволену швидкість, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

Відділ комунікації поліції Одещини

