Поліцейські затримали запоріжанина, який спричинив чоловіку смертельні тілесні ушкодження

Біля одного із супермаркетів міста 33-річний житель Запорізького району побив незнайомця та втік. Згодом від отриманих травм потерпілий помер у медзакладі. Оперативники розшукали зловмисника та затримали. Наразі слідчі повідомили йому про підозру.

7 квітня до поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із міських лікарень про те, що під їхнім наглядом помер 62-річний чоловік. Також медики зазначили, що до закладу він був доставлений із численними тілесними ушкодженнями.

Працівники відділу № 4 (Комунарський) Запорізького райуправління поліції провели низку оперативно-пошукових заходів та встановили обставини вчинення злочину, а згодом – і причетну особу.

3 квітня близько 18:20 біля одного із супермаркетів міста між двома незнайомими чоловіками виник конфлікт. Молодший із чоловіків безпричинно вимагав від іншого гроші. Після відмови він наніс опонентові численні удари руками і ногами по різних частинах тіла та залишив місце події. Потерпілого госпіталізували. 7 квітня чоловік помер під наглядом лікарів.

Зловмисником виявився раніше не судимий 33-річний житель Запорізького району.

Поліцейські його затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Найсуворіша санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області