Поліцейські затримали жительку Рокитного на Рівненщині за умисне вбивство знайомого

Published

О 15 годині вчора, 31 липня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що на подвір’ї господарства у селищі Рокитне вони констатували смерть 23-річного місцевого жителя із ножовим пораненням.

Слідчо-оперативна група ВП №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП встановила, що чоловік проживав у будинку зі своїм старшим братом.

На Яготинщині жінка зарізала ножем співмешканця та пішла спати (ВІДЕО)

Попередньо відомо, що того дня за місцем їх проживання під час застілля господарів із дружиною брата, з якою той не проживає, у 23-річного виникла із «гостею» сварка. Конфлікт переріс у штовханину, тож ображена жінка пішла поскаржитись своєму теперішньому 25-річному співмешканцю та орієнтовно за годину вони повернулись удвох.

Коли чоловіки почали сваритися та битися, 22-річна жінка взяла ніж та вдарила ним у живіт 23-річного односельчанина. Від отриманих травм той помер.

Слідчі відділення №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України. 22-річну зловмисницю затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, відомо, що жінка раніше відбувала покарання у місцях позбавлення за майнові злочини. Цього разу їй може загрожувати до 15 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Like

Tags:

You may also like...