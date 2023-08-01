Поліцейські затримали жительку Рокитного на Рівненщині за умисне вбивство знайомого

О 15 годині вчора, 31 липня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що на подвір’ї господарства у селищі Рокитне вони констатували смерть 23-річного місцевого жителя із ножовим пораненням.

Слідчо-оперативна група ВП №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП встановила, що чоловік проживав у будинку зі своїм старшим братом.

Попередньо відомо, що того дня за місцем їх проживання під час застілля господарів із дружиною брата, з якою той не проживає, у 23-річного виникла із «гостею» сварка. Конфлікт переріс у штовханину, тож ображена жінка пішла поскаржитись своєму теперішньому 25-річному співмешканцю та орієнтовно за годину вони повернулись удвох.

Коли чоловіки почали сваритися та битися, 22-річна жінка взяла ніж та вдарила ним у живіт 23-річного односельчанина. Від отриманих травм той помер.

Слідчі відділення №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України. 22-річну зловмисницю затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, відомо, що жінка раніше відбувала покарання у місцях позбавлення за майнові злочини. Цього разу їй може загрожувати до 15 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області