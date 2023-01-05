Поліцейські затримали жительку столичної Троєщини за ножове поранення співмешканця

Під час з’ясування відносин жінка вдарила чоловіка ножем у груди та спину. За скоєне на неї чекає до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Милославській поранено чоловіка. На виклик виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, співробітники кримінальної поліції та лікарі.

Прибувши на за вказаною адресою, правоохоронці виявили 21-річного потерпілого з ножовими пораненнями. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік напідпитку прийшов до співмешканки та вони почали з’ясовувати відносини. Згодом між ними виник конфлікт, внаслідок якого жінка двічі вдарила ножем киянина у спину та груди.

Слідчі затримали 36-річну мешканку Троєщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події криміналісти вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами бурого кольору.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За погодження Деснянської окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва