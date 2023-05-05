Поліцейські затримали жителя Дубенського району за умисне вбивство дружини

До поліції вчора, четвертого травня, близько 14 години повідомив 49-річний житель села Рачин, що за місцем проживання виявив без ознак життя 73-річну тещу.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Дубенського РВП.

В одній із кімнат будинку на підлозі у напівсидячому положенні поліцейські виявили тіло пенсіонерки з травмами голови, а поруч — сліди крові.

Поліцейські попередньо встановили, що тілесні ушкодження тупим предметом дружині наніс її 74-річний чоловік. Отримані 73-річною пенсіонеркою травми виявилися несумісні з життям.

За фактом умисного вбивства слідчі Дубенського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України.

74-річного жителя села Рачин затримали в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Пояснити, чому вбив дружину — не може.

Інспектори-криміналісти вилучили слідову інформацію, яка має суттєве значення у справі.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства. Також поліцейські готуватимуть клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області