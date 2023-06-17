Поліцейські затримали жителя Гайсинського району Вінниччини, який до смерті побив сусіда

15 червня оперативники Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції затримали 46-річного мешканця Бершадської територіальної громади, який спричинив смертельні тілесні ушкодження 55-річному односельцю. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в медичному закладі помер житель села Крушинівка. За висновками судмедексперта, смерть потерпілого настала внаслідок побиття.

Як розповів начальник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та зібрали докази причетності 46-річного місцевого жителя до скоєного правопорушення.

Зловмисника поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Встановлено, що подія сталась 11 червня ввечері за місцем проживання потерпілого. Під час спільного відпочинку між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молодший побив старшого та втік. Господаря будинку з тілесними ушкодженнями виявила родичка та зателефонувала до лікарні. Чоловіка госпіталізували, де він невдовзі помер.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення правопорушникові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Гайсинською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області