поліцейські затримали жителя ізмаїльського району за підозрою у вбивстві односельця

Правопорушник спричинив потерпілому несумісне з життям вогнепальне поранення. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася у домоволодінні 70-річного зловмисника в одному із сіл Саф’янівської територіальної громади. Поліцейські встановили, що літній чоловік разом із 53-річним товаришем розпивали алкогольні напої і під час тривалих посиденьок посварилися. В ході суперечки власник маєтку взяв свою гладкоствольну рушницю і вистрілив із неї в обличчя гостя. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці.

Про скоєне пенсіонер по телефону повідомив синові, і той викликав поліцію. У розмові з правоохоронцями правопорушник пояснив: посварився з товаришем нібито через те, що той не хотів іти додому.

З місця події слідчі територіального відділу поліції вилучили рушницю, гільзу та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльського окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Слідство триває.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини