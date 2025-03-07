Поліцейські затримали жителя Нового Роздолу за підозрою у вбивстві львів’янина

Перебуваючи в гостях, зловмисник завдав господарю помешкання удару ножем в стегно. Внаслідок гострої крововтрати чоловік помер. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Подія сталась 6 березня близько 10.30 в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Варшавській у Львові. Житель Нового Роздолу віком 45 років перебував в гостях у свого знайомого – 49-річного львів’янина. Чоловіки розпивали спиртне, коли між ними виник конфлікт, в ході якого гість завдав господарю удару в стегно кухонним ножем, після чого втік. Як в подальшому встановили експерти, поранений помер внаслідок гострої крововтрати.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Також за вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, які, обстежуючи прилеглу територію, виявили втікача неподалік місця події.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області