Поліцейські затримали жителя Одеського району, який кинув гранату в приміщення з людьми

Правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Подія сталася сьогодні близько четвертої години в одному з населених пунктів Великодолинської громади. Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату.

Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюються.

З місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини