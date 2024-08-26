Поліцейські затримали жителя Одеси за збут вибухових пристроїв та бойових припасів

Правопорушнику повідомлено про підозру. Протизаконні оборудки можуть обернутися для нього сімома роками ув’язнення.

Поліцейські задокументували, як 43-річний зловмисник двічі збув малознайомому чоловіку небезпечні предмети. Спочатку – 175 набоїв різного калібру, три корпуси ручних осколкових гранат та два запали, а згодом – ручну осколкову гранату.

Поліцейські вилучили з незаконного обігу вибухові пристрої та бойові припаси і скерували на експертизу.

«Правопорушника ми затримали в процесуальному порядку і повідомили йому про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 242 тис. 240 грн. Звідки у затриманого заборонені предмети, встановлюватимемо в ході досудового розслідування», – повідомив слідчий у справі Станіслав Рассоха.

Заходи проводили слідчі та оперативники Одеського районного управління поліції № 1, співробітники управління карного розшуку та управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області спільно з прикордонниками.

Одеське районне управління поліції № 1