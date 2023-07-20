Поліцейські затримали жителя П’ятихатської громади, який через ревнощі вдарив ножем дружину

Під час сварки чоловік завдав жінці удар ножем у живіт. 43-річну потерпілу госпіталізували до міської лікарні.

Як встановили поліцейські відділення поліції № 7 Кам’янського РУП, 19 липня близько 1-ї години ночі між подружжям виникла сварка через ревнощі, під час якої чоловік напав на дружину. З місця події вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Цього ж дня 45-річному нападнику за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області