Поліцейські затримали жителя Тернопільщини, який погрожував підірвати рідних гранатою

У ході спеціальної операції правоохоронці знешкодили зловмисника та вилучили у нього боєприпас. Обійшлося без постраждалих. Затриманому загрожує до семи років ув’язнення.

У четвер, 19 грудня, близько 13-ї години до співробітників відділення поліції № 2 м. Бучач надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Бучацької громади про те, що її чоловік зберігає вдома вибуховий пристрій і погрожує підірвати його в будинку, де перебуває вона разом із матір’ю.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, бійці спецпідрозділу «КОРД», вибухотехніки обласної поліції та інші профільні служби. В області було введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські знешкодили зловмисника та вилучити у нього боєприпас. Попередньо встановлено, що це бойова граната Ф-1. Поліцейські наразі встановлюють її походження.

За попередніми даними, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Тривають слідчі дії. На місці події продовжують працювати поліцейські.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області