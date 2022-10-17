Поліцейські затримали жителя Запоріжжя за вбивство сусіда

Інцидент стався у одному з приватних будинків Дніпровського району. Чоловіки разом розпивали спиртні напої. У якості аргументу у виниклому спорі господар застосував проти гостя зброю. Від отриманих тілесних ушкоджень опонент загинув на місці.

14 жовтня до чергової частини Запорізького районного управління поліції звернувся 80-річний мешканець Дніпровського району, який повідомив що за місцем проживання сусіда виявив без ознак життя свого сина.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи провели комплекс необхідних слідчо-оперативних дій та встановили, що двоє чоловіків, які мешкають по-сусідству, перебуваючи в будинку одного із них, розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник й конфлікт, в ході якого 57-річний хазяїн здійснив постріли з пістолета в голову та живіт гостя. Отримані тілесні ушкодження для 55-річного чоловіка стали смертельними.

Знаряддя злочину вилучено та направлено для проведення експертних досліджень.

За фактом умисного вбивства слідчі Запорізького районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано у порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Сьогодні, 15 жовтня затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські розкрили вбивство безхатченка.

Відділ комунікації поліції Запорізької області