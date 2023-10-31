Поліцейські затримали злочинну групу, яка викрала обладнання з філії підприємства критичної інфраструктури

Встановлено, що четверо фігурантів в нічний час винесли зі складських та виробничих приміщень заводу запчастини до спецтехніки з вмістом дорогоцінних металів на 4 млн 400 тисяч гривень.

Поліцейські Департаменту карного розшуку Національної поліції України в ході оперативної розробки вийшли на учасників угруповання, які на території Київщини вчиняли майнові злочини, та затримали їх за місцем проживання.

Досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Національної поліції України, встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до вчинення злочинів – відстежували маршрути руху охорони промислового об’єкта, вивчили розташування камер нагляду. Надалі в нічний час в обхід охорони та відеоспостереження проникли на територію підприємства, звідки викрали дороговартісні запчастини.

Організував злочинні оборудки 30-річний мешканець Києва, який займався перевезенням та збутом викраденого, розподілом коштів між учасниками угруповання.

Троє його співучасників займалися безпосередньо демонтажем та викраденням обладнання. Усі вони жителі столиці, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в гаражних приміщеннях, місцях збуту краденого, поліцейські вилучили неспростовні докази причетності до злочинів – викрадені запчастини, автомобілі, знаряддя злочину, за допомогою яких здійснювався демонтаж обладнання та інші.

Слідчі повідомили чотирьом фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України