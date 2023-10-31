Поліцейські затримали злочинну групу, яка викрала обладнання з філії підприємства критичної інфраструктури

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Встановлено, що четверо фігурантів в нічний час винесли зі складських та виробничих приміщень заводу запчастини до спецтехніки з вмістом дорогоцінних металів на 4 млн 400 тисяч гривень.

Поліцейські Департаменту карного розшуку Національної поліції України в ході оперативної розробки вийшли на учасників угруповання, які на території Київщини вчиняли майнові злочини, та затримали їх за місцем проживання.

Поліцейські затримали злочинну групу, яка викрала обладнання з філії підприємства критичної інфраструктури

Досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Національної поліції України, встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до вчинення злочинів – відстежували маршрути руху охорони промислового об’єкта, вивчили розташування камер нагляду. Надалі в нічний час в обхід охорони та відеоспостереження проникли на територію підприємства, звідки викрали дороговартісні запчастини.

Організував злочинні оборудки 30-річний мешканець Києва, який займався перевезенням та збутом викраденого, розподілом коштів між учасниками угруповання.

Троє його співучасників займалися безпосередньо демонтажем та викраденням обладнання. Усі вони жителі столиці, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в гаражних приміщеннях, місцях збуту краденого, поліцейські вилучили неспростовні докази причетності до злочинів – викрадені запчастини, автомобілі, знаряддя злочину, за допомогою яких здійснювався демонтаж обладнання та інші.

Слідчі повідомили чотирьом фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України

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