Поліцейські затримали злодія, який обікрав квартиру у Шевченківському районі столиці

Зловмисник, віджавши пластикове вікно, проник до квартири, звідки викрав два ноутбуки та кошти. Поліцейські затримали зловмиснка та повідомили йому про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції звернулась 17-річна студентка та повідомила, що квартиру, де вона проживає, обікрали невідомі. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

За словами начальника відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олега Ромаскевича, правоохоронці опитали потерпілу та з’ясували, що вона вийшла з дому у власних справах, а коли повернулась – виявила розкидані речі та навстіж відчинене вікно:

«У межах першочергових розшукових заходів із залученням інспекторів-кінологів столичного главку зі службовою собакою особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 44-річний уродженець міста Лисичанськ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та на початку листопада звільнився з місць позбавлення волі. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку приватного будинку, де мешкав затриманий, ми вилучили речі, викрадені у потерпілої».

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва