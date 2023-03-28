Поліцейські затримали зловмисника, який через сварку зарізав знайомого

Слідчі затримали фігуранта та кваліфікували його протиправні дії за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

До відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на території домоволодіння він виявив мертвим свого 69-річного знайомого.

Судово-медичний експерт оглянув труп потерпілого та виявив на його тілі ножові поранення.

Вжитими слідчо-розшуковими заходами оперативники обласного главку та відділення поліції № 3 МРУП за участі відділу кримінального аналізу встановили, що до скоєння злочину причетний 61-річний товариш потерпілого.

Поліцейські з’ясували, що того дня зловмисник перебував у гостях у потерпілого, де вони разом вживали спиртні напої. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої злочинець наніс ножові поранення потерпілому.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

Оперативники доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Наразі розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області