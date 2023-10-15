Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав магазин військового спорядження та угнав скутер

Завдяки злагодженій оперативній роботі працівників двох відділів поліції раніше судимого чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

12 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про угон скутера в Олександрівському районі. 20-річний чоловік повідомив, що близько 23:30 залишив транспортний засіб на вулиці перед будинком, а вранці виявив його відсутність.

Працівники відділу поліції № 2 Запорізького райуправління провели необхідні слідчі дії, опитали свідків події і впродовж кількох годин встановили особу викрадача та його місцезнаходження. Ним виявився 33-річний раніше судимий за майнові злочини запоріжанин.

Того ж дня правоохоронці розшукали й викрадений ним транспортний засіб.

Крім того, встановлено, що правопорушник перебуває в розшуку за вчинення крадіжки в Комунарському районі. 15 липня вночі шляхом віджиму дверей фігурант проник до приміщення магазина військової амуніції, звідки викрав армійське спорядження та тактичні аксесуари.

Під час обшуку за місцем його мешкання поліцейські виявили та вилучили частину викрадених ним з військової крамниці речей.

Правопорушника затримали на підставі ст. 207 Кримінального кодексу України.

Затриманому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Досудові розслідування тривають під процесуальним керівництвом Вознесенівської та Шевченківської окружних прокуратур.

Відділ комунікації поліції Запорізької області