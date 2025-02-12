Поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жінку в центрі столиці

Зловмисник підбіг до літньої жінки, вирвав з рук сумку з речами та грошима й втік. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали його. За вчинене найближчі десять років 37-річний порушник може провести за гратами.

До Шевченківського управління поліції звернулась 73-річна місцева мешканка та повідомила, що у центрі міста її пограбував невідомий чоловік. Зловмисник вирвав з рук потерпілої сумку з грошима та мобільним телефоном. Оперативний черговий негайно скерував на місце слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу зловмисника та затримали його на території сусіднього району та вилучили у нього частину викрадених у потерпілої речей. 37-річного уродженця Львівщини, який нещодавно приїхав до столиці, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва