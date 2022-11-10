Поліцейські затримали зловмисника, який вночі підпалив автомобіль у центрі Львова

Оперативно встановити особу причетного до скоєння правопорушення 33-річного мешканця Луганської області та місце його перебування правоохоронцям допомогли камери відеоспостереження «Безпечна Львівщина».

9 листопада, близько 4.30 ранку, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Бандери у Львові невідомі підпалили автомобіль.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік облив автомобіль «Фольксваген», який належить 32-річному львів’янину, легкозаймистою речовиною та підпалив, після чого втік з місця події. Сума збитків, завданих власнику транспортного засобу, становить близько 1 мільйона 200 тисяч гривень.

Провівши оперативно-розшукові заходи та вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», правоохоронці невдовзі встановили особу зловмисника, 33-річного мешканця Луганської області, та місце його перебування.

Поліцейські затримали його у центрі Львова в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області