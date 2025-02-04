Поліцейські завершили розслідування жорстокого вбивства 33-річного жителя Житомира

Нагадаємо, вночі 28 жовтня перехожі виявили на вулиці Корольова непритомного чоловіка. За кілька годин він помер у лікарні через множинні колото-різані поранення. За підозрою у вбивстві поліцейські затримали 18-річного мешканця м. Житомира.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на вулиці юнак звернувся до перехожого з проханням дати цигарку. Той йому відмовив, у відповідь хлопець напав на чоловіка, завдавши йому ножових поранень. Будь-яких інших мотивів такого вчинку затриманий не пояснив.

Причиною смерті потерпілого стали множинні колото-різані поранення грудної клітини , живота, кінцівок та голови. Експерти виявили на тілі загиблого понад 90 ран різного характеру.

Слідчі призначили низку експертиз. Фахівцями була підтверджена осудність підозрюваного.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини завершили досудове розслідування. 18-річному житомирянину інкриміновано умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з хуліганських мотивів (п. п. 4, 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

За вчинене обвинуваченому може загрожувати від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області