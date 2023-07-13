поліцейські житомирщини заблокували вільне перебування в україні іноземця-кримінальника

Оперативники відділу міграційної поліції ГУНП Житомирщини у межах своїх повноважень забезпечили видворення з країни іноземця, який мав неабиякий вплив на злочинний світ Київської та Житомирської областей.

52-річний чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та порушення виборчого законодавства України та був засуджений до 7 років позбавлення волі.

12 липня іноземець звільнився з пенітенціарної установи на Житомирщині. Поліцейські встановили, що жодних підстав для подальшого перебування в Україні у нього немає.

Тож оперативники відділу міграційної поліції ГУНП звернулися до УДМС України в області з поданням про примусове видворення іноземця. Відтак іноземця доставили до республіки Молдова, звідки він має потрапити у країну походження.

Відділ комунікації поліції Житомирської області