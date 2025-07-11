Поліцейські Житомирщини завершили розслідування зухвалих схем «заробітку»

Вимагання грошей, позбавлення волі людини та десяток крадіжок брендового одягу з магазинів: організатором усіх злочинів став 27-річний житель Житомирського району. До їх реалізації чоловік залучав знайомих – жителів області, віком від 28 до 35 років. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що в серпні 2024 року 27-річний фігурант разом зі своїм 29-річним товаришем зі Звягельщини вигадав неіснуючий борг житомирянина. Потерпілого били, залякували та вимагали щомісячну «компенсацію».

Слідчі з’ясували, що вже за два місці фігурант задумав ще одну схему «заробітку», до якої залучив вже інших спільників: 28-річного житомирянина та 31-річного жителя Житомирського району. Впродовж кількох тижнів зловмисники скоїли низку крадіжок брендового одягу з магазинів у трьох областях на понад 130 тисяч гривень. Доки один із поплічників відвертав увагу персоналу, інші в примірочних знімали захисні кліпси з товару, після чого безперешкодно минали охоронні рамки, виносячи викрадене.

У грудні того ж року чоловік разом з новим спільником, 29-річним житомирянином, вимагали 11 тисяч доларів вигаданого боргу в жителя обласного центру. Спершу вони погрожували чоловіку та били його на території гаражного кооперативу в Житомирі. Після – силоміць посадили потерпілого в авто та повезли до столиці.

Під тиском бранець зателефонував знайомому, який переказав 42 тисячі гривень на банківську картку одного зі зловмисників. Тоді ж потерпілий встиг повідомити про інцидент близьким, які звернулися до поліції. Правоохоронці наздогнали та зупинили автомобіль, а фігурантів затримали в процесуальному порядку.

Днями слідчі ГУНП в області завершили досудове розслідування. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури обвинувальний акт було скеровано до суду.

27-річному жителю Житомирського району поліцейські інкримінують незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України), а також повторне вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, в умовах воєнного стану: крадіжок (ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України), та вимагань (ч. 4 ст. 189 КК України).

28-річний житомирянин та 31-річний житель Житомирського району обвинувачуються в таємному викраденні чужого майна, вчиненому повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 4, 5 ст. 185) КК України.

29-річний житель Звягельського району нестиме відповідальність за вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Таку ж кваліфікацію встановили слідчі й для іншого фігуранта, 35-річного жителя Житомирського району. Крім того, чоловікові інкриміновано ще й незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області