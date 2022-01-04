Поліцейські Золотоноші затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

Чоловік заманив 15-річну дівчинку до авто й поглумився над нею. За фактом зґвалтування слідчими відкрито кримінальне провадження. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому обиратимуть запобіжний захід.

Сталося це в новорічну ніч в одному із сіл Золотоніського району. Троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки в центр села, де зустріли місцевого жителя.

Чоловік заманив у свою машину одну із дівчат, обіцяв покатати, натомість вивіз за село і зґвалтував.

15-річна дівчина розказала все батькам, які негайно повідомили про ситуацію до поліції.

Криміналісти, слідчі, оперативники, поліцейські батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та працівники Золотоніського районного відділу поліції вжили всіх заходів для затримання 32-річного чоловіка у процесуальному порядку відповідно статті 208 КПК.

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладення заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, й інші речові докази.

За вказаним фактом Золотоніським районним відділом поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину й зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області