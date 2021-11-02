Поліцейські зони відчуження виявили факт незаконного видобування піску на території заповідника

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30 жовтня, під час відпрацювання зони відчуження та зони безумовного відселення поліцейські відділу поліції № 1 (м. Чорнобиль) Вишгородського РУП спільно з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили факт видобування піску на землях ЧРЕБЗ.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

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Встановлено, що видобування піску невідомими особами на землях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника велося без належних на те підстав та документів.

Координати вказаної земельної ділянки, на якій добувався пісок, накладаються на землі кадастрової публічної карти Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У якості речових доказів поліцейські вилучили з місця події зразки піщаної суміші та екскаватор марки “Hyundai 170W”, за допомогою якого видобувався пісок.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Поліція Київської області

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