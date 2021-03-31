Полицейские Донетчины задержали этническую группу дилеров метадона

Сбыт наркотиков на территории Покровская и Мирнограда наладили три человека. Во время контрольной закупки дельцов задержали сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Спецоперация была проведена при участии бойцов спецподразделения КОРД.

Подробности сообщает пресс-служба национальной полиции Донецкой области.

Оперативники установили, что на севере региона действует группа лиц, которая с октября 2020 наладила сбыт метадона к населению.

Преступную деятельность организовала 49-летняя жительница Покровская и привлекла к незаконному «бизнеса» двух сообщников — 32-летнюю женщину и 23-летнего мужчины. Дельцы отладили четкую систему распределения обязанностей, конспирационные действия были продуманы до деталей. Реализация наркотических средств происходила как путем закладок, так и лично.

Полицейские провели семь оперативных закупок, при которых задокументировали роль каждого из участников группы — фасовка, перевозка и сбыт.

Контрольная закупка метадона была проведена вчера, 29 марта. Во время спецоперации областные оперативники, следователи и бойцы корда задержали всех троих подозреваемых в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Всего было проведено четыре санкционированных обыска с привлечением областной кинологической службы. Полицейские изъяли наркотические средства, весы, средства упаковки наркотиков, денежные средства в сумме 36000 гривен, мобильные телефоны, банковские карты, черновики и автомобиль, на котором передвигались дилеры.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

slavdelo.dn.ua