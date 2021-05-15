Полицейские охраны украли у журналиста старинные монеты на ₴250 тысяч

Шевченковский суд Киева вынес приговор двум сотрудникам полиции охраны Киева, которые будучи на службе завладели имуществом из квартиры главного редактора издания “Левый берег” Олега Базара.

Об этом стало известно “Стране” из собственных источников в суде.

Двум бывшим сотрудникам полиции по ч.4 ст.185 УК Украины (кража в крупном размере) дали по 5 лет тюрьмы условно, определив испытательный срок по 3 года каждому.

Если на протяжении 3 лет они не совершат нового преступления, судимость по истечении 3 лет будет погашена.

Соответствующее решение вынес 6 мая судья Шевченковского суда Владимир Бугиль.

Само преступление произошло еще 9 мая 2016 года. Все началось с того, что в квартире Базара на улице Белорусской сработала сигнализация.

Прибывшая полиция охраны увидела распахнутую дверь балкона и решила проверить не забрался ли в жилье вор. Один из полицейских залез по решеткам фасада на второй этаж.

Вора он не обнаружил, но зато увидел в квартире журналиста сверток со старинными монетами на полу, который вероятно обронил домушник, когда бежал через балконную дверь.

Полицейский не смог справиться с искушением и забрал монеты себе. А потом решил взять в долю коллегу по полицейскому наряду.

Они сговорились продать 271 монету (преимущественно времен Речи Посполитой) оценочной стоимостью более 250 тысяч гривен, а деньги поделить. Вероятно замысел был таков, что кражу спишут на настоящего домушника.

Но при продаже монет они попали на агента прокуратуры, после чего были задержаны. В результате длительной судебной волокиты обвиняемые с разрешения потерпевшего подписали соглашение с прокурором о признании вины, согласно которому суд дал им условные сроки. // Голос