Поліцейський побив чоловіка та намагався вплинути на розслідування

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції оголосили про підозру працівнику одного із відділів поліції у Миколаївській області, який побив людину у відділенні поліції.

У січні 2021 року до відділення поліції запросили чоловіка, щодо якого надійшло звернення про побиття ним особи.

Під час розмови поліцейський вдарив його кілька разів по голові. Після того як потерпілий впав на підлогу, поліцейський продовжив бити його ногами.

У результаті чоловік отримав розрив селезінки, внутрішньочеревну кровотечу та інші ушкодження.

Щоб уникнути покарання, поліцейський підкупив потерпілого та декількох свідків, аби ті вказали слідству неправдиві обставини побиття. Також він намагався слідкувати за переміщенням працівників ДБР, знайти їх контакти та дізнатися про хід розслідування щодо нього.

ДБР повідомило поліцейському про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження та перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 121 та ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Перед судом ініційовано питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він звільнений з лав Національної поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР