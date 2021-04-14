Поліцейський, викритий у хабарництві, намагався підкупити працівників внутрішньої безпеки НПУ

Начальник одного із секторів Краматорського відділу поліції забрав у жінки мобільний телефон як неправомірну вигоду за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Коли поліцейського викрили оперативники внутрішньої безпеки НПУ, він вирішив «відкупитися».

Працівники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність начальника одного із секторів поліції міста Краматорська до корупційних дій. Поліцейський відібрав у місцевої мешканки мобільний телефон вартістю 4 000 гривень, який вона придбала у кредит. Телефон забрав як неправомірну вигоду за те, щоби не притягували її сина до кримінальної відповідальності за крадіжку товару з продуктового магазину.

Коли він дізнався, що його викрили на протиправній діяльності — через третіх осіб переказав працівникам внутрішньої безпеки НПУ, що задля «вирішення питання» готовий надати 5 000 доларів США.

Про наміри поліцейського керівництво Донецького УДВБ НПУ повідомило ТУ ДБР, розташоване у місті Краматорську, де, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Однак і в ДБР вищезазначений працівник поліції продовжив шукати «шляхи домовленості» та запропонував слідчому 3 000 доларів США хабаря. На передачі коштів фігуранта затримали.

Наразі поліцейському вручено підозру. За надання неправомірної вигоди йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України