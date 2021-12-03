Поліцейський, який збирав із підлеглих гроші за прискорення видачі дозволів на зброю, заплатить лише штраф

Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок ексначальнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУ НП в Миколаївській області.

Про це інформує «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 24 листопада.

За матеріалами справи, поліцейський чиновник не мав повноважень щодо видачі дозволів на носіння та зберігання травматичної чи нарізної зброї. Однак у нього були повноваження вносити керівництву поліції пропозиції щодо видачі та анулювання дозволів на зборою.

Наприкінці грудня 2016-го обвинувачений зібрав підлеглих поліцейських у своєму кабінеті і запропонував за неправомірну вигоду вплинути на прийняття керівництвом рішення у формі прискореного підписання дозволів на носіння та зберігання нарізної зброї.

Чиновник озвучив суми хабарів, які диференціювались залежно від виду зброї та наданого дозволу, а саме:

2000 гривень за кожну первинну оформлену одиницю травматичної та нарізної зброї (як для територіальних інспекторів так і для інспекторів УГБ ГУ НП в Миколаївській області);

500 гривень за кожну первинну оформлену одиницю мисливської гладкоствольної зброї (для інспекторів УГБ ГУ НП в Миколаївській області);

500 гривень за кожне продовження дозволу на травматичну та нарізу зброю (для територіальних інспекторів УПД ГУ НП в Миколаївській області);

200 гривень за кожне продовження дозволу на травматичну та нарізу зброю (для інспекторів УГБ ГУ НП в Миколаївській області);

200 гривень за кожне продовження дозволу на мисливську гладкоствольну зброю (для інспекторів УГБ ГУ НП в Миколаївській області).

З березня 2017-го по вересень 2017 року обвинувачений отримав 45 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У суді він все визнав, нічого не оспорював і щиро каявся.

Суд покарав його штрафом у 25 500 гривень.Чоловік звільнився з органів поліції у 2018 році.