Поліцейський жорстоко бив ногами затриманого у Миколаєві та зламав йому щелепу
До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього поліцейського Управління патрульної поліції у Миколаївський області. Він обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на момент скоєння злочину був співробітником патрульної поліції у Миколаївський області, під час виконував службових обов’язків, поклав обличчям до землі чоловіка у кайданках, та почав його бити. Згодом поліцейський перемістив потерпілого у службовий автомобіль, в якому також завдав йому кілька ударів. Після чого відвіз його до приміщення Корабельного відділу поліції, де продовжив бити затриманого.
Внаслідок дій поліцейського потерпілий отримав численні тілесні ушкодження, серед яких двосторонній перелом нижньої щелепи.
УК