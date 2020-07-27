Поліцейський жорстоко бив ногами затриманого у Миколаєві та зламав йому щелепу

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього поліцейського Управління патрульної поліції у Миколаївський області. Він обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на момент скоєння злочину був співробітником патрульної поліції у Миколаївський області, під час виконував службових обов’язків, поклав обличчям до землі чоловіка у кайданках, та почав його бити. Згодом поліцейський перемістив потерпілого у службовий автомобіль, в якому також завдав йому кілька ударів. Після чого відвіз його до приміщення Корабельного відділу поліції, де продовжив бити затриманого.