Поліцейським, які у Львові побили двох ветеранів АТО, повідомили про підозру

Оголошено підозру поліцейським, які побили чоловіків у центрі Львова.

Про це повідомили 2 грудня Гал-інфо у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, повідомлено про підозру трьом працівникам Національної поліції (ч.2 ст.296 КК України).

Встановлено, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам.

На цей час вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.