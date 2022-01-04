Полицейского на Черниговщине подозревают в совершении «пьяного» ДТП, в котором погиб его пассажир

Об этом сообщили в ГБР.

«Следователи Теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении старшему инспектору Менского отдела полиции в Черниговской области, который в пьяным совершил смертельное ДТП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2021 года правоохранитель вместе с товарищем возвращался домой после празднования Дня города Мена и в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль.

Двигаясь в направлении села Рогожки Крюковского района, милиционер не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Товарищ полицейского, сидевший на переднем сиденье, от многочисленных травм погиб на месте.

Бессознательного милиционера в тяжелом состоянии госпитализировали в Черниговскую городскую больницу. Тест на содержание алкоголя в крови показал у полицейского 1,17 промилле.

Сейчас милиционер уволен из рядов полиции.

Ему сообщено о подозрении в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 Ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет. // УНН