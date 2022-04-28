Поліцейського підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем «Toyota»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру співробітнику поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом — елітним позашляховиком (ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції незаконно, без відома і згоди власника заволодів автомобілем «Toyota Land Cruiser Prado» вартістю понад 800 тис. грн.

28 квітня 2022 року співробітнику поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Харківська обласна прокуратура