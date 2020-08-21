Поліцейського підозрюють у побитті громадянина та незаконному проникненні до його житла заради «розкриття» злочину

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру оперуповноваженому одного з відділів Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області у порушенні недоторканності житла, тобто незаконному проникненні до житла та іншого володіння особи, незаконному проведенні в них огляду (обшуку), вчиненому службовою особою та перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 162 та ч. 2 ст. 365 КК України).

Слідством встановлено, що 10 січня 2018 року правоохоронець виїхав за викликом до села Велика Рішнівка стосовно проникнення до будинку громадянки та викрадення майна.

З метою перевірки факту поліцейський вирушив до чоловіка, якого власниця підозрювала в крадіжці. Достовірно знаючи, що відповідні відомості не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та досудове розслідування не розпочато, оперуповноважений незаконно проник на огороджене подвір’я та до помешкання з метою проведення обшуку. Побиттям із застосуванням гумової палки, правоохоронець змусив чоловіка написати розписку про зобов’язання та надати пояснення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження легкої та середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Хмельницької області, оперативний супровід – Хмельницьке управління ДВБ Нацполіції.

ДБР