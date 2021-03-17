Поліцейського викрито на хабарі у 1000 доларів за зміну запобіжного заходу

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури за зловживання впливом затримано оперуповноваженого одного з відділів поліції Львівського районного управління Головного управління Нацполіції у Львівській області (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав у жительки Львова 1000 дол США за вплив на зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешту для її чоловіка. Також правоохоронець мав не подавати до органів прокуратури документи, які можуть стати підставою для заміни запобіжного заходу з попереднього (домашній арешт) на більш суворий.

Поліцейського затримано у порядку ст.208 КПК України під час отримання коштів. Під час обшуків вилучено: грошові кошти, 2 мобільні телефони, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, автомобіль.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення поліцейського від посади.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури