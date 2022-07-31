Поліцейського виправдали від підробки протоколу слідчого експерименту, бо суд не вважає його офіційним документом

Борщівський районний суд Тернопільської області виправдав співробітника Чортківського відділу поліції від звинувачень у службовому підробленні.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 липня.

За версією обвинувачення, слідчий поліції у 2020 році без погодження процесуального прокурора склав повідомлення про підозру в крадіжці та вручив чоловіку пам’ятку про права та обов’язки підозрюваного.

У подальшому слідчий склав протокол допиту підозрюваного і провів слідчий експеримент за участі чоловіка, який, вважається, не набув статусу підозрюваного.

Слідчого звинуватили у підробленні офіційного документу, а саме, протоколу слідчого експерименту, шляхом складення та внесення до нього неправдивих відомостей.

Місцевий житель звинуватив у крадіжці бензопили свого друга, який із компанією випивав у нього вдома. Учасники застілля посварилися і гості пішли, але на прощання хтось із них забрав бензопилу. Наступного дня бензопилу повернули власнику. А через місяць господар будинку заявив у поліцію, що бензопилу в нього викрадали.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що прокурор, дійсно, відмовлявся погодити підозру в крадіжці і наполягав на закритті справи. Слідчий був проти і, почувши відмову, скерував документи в прокуратуру через канцелярію. Після цього прокурор нібито дав вказівки слідчому і запропонував викликати свідків і потерпілого. Коли вони прийшли до прокурора, той почав схиляти свідків до пояснень, що вони так пожартували. Слідчий стверджував, що підготував чотири примірники повідомлення про підозру, два з яких прокурор начебто підписав, а інші два обіцяв підписати пізніше. Таку підписану підозру, зі слів слідчого, він вручив чоловікові, якого вважали крадієм. Цей громадянин

Копію повідомлення про підозру з підписом прокурора слідчий показував під час службового розслідування. Однак справжність підпису прокурора не перевірялася.

Чоловік, якому готувалася підозра, розповів, що бензопилу взяв хтось із його друзів. Він пам’ятає, що дорогою ніс шину від цієї бензопили. Наступного дня бензопилу повернули. Слідчий експеримент проводився у квартирі власника, де він на пропозицію працівників поліції добровільно показував, як усе відбувалося, підписував протокол слідчого експерименту. Свідок пояснив, що до кінця не усвідомлював наслідків слідчого експерименту, спочатку погодився понести відповідальність, оскільки вважав, що буде краще, як він сам візьме це на себе, а потім передумав, бо крадіжки не вчиняв. Після цього він ще спілкувався з прокурором, якому розповів, як усе було, а саме, що його вмовили працівники поліції, кажучи, що суд його тільки оштрафує на 510 гривень. Але більше його не кликали в цій справі до поліції і як вона закінчилася йому невідомо.

Але суд колишнього слідчого поліції виправдав.

Суд погоджується з доводами захисника, що обвинувачення є неконкретним, оскільки не зазначено, в чому саме полягало складення завідомо неправдивого документу-протоколу слідчого експерименту, або які саме неправдиві відомості були в нього внесені. Особа не може вчинити одночасно і складання неправдивого офіційного документу і внесення до того ж офіційного документу неправдивих відомостей.

Суд вважає, що протокол слідчого експерименту, про підроблення якого йдеться, не є офіційним документом, оскільки не відповідає вимогам закону щодо офіційних документів. Зокрема, цей протокол не містить передбачених законом реквізитів, а саме часу проведення слідчого експерименту, даних та підписів учасників, які брали в ньому участь.

Суд виніс виправдувальний вирок за недоведеністю, що в діях особи є склад злочину, а саме службового підроблення (ч.1 ст.366 ККУ).

Чоловік продовжує працювати в Чортківській поліції на посаді старшого інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування.