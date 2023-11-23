Поліцейського, який на вулиці побив чоловіка, увʼязнили на 5 років. Раніше його виправдали

Чернігівський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок колишньому інспектору патрульної поліції і засудив його до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 листопада.

14 січня 2020 року в вечірній час двоє поліціянтів на машині патрулювали вулиці.

У цей час чоловік їхав із магазину на мопеді. Назустріч йому рухався автомобіль із ввімкненим дальнім світлом фар і він мигнув, щоб той переключив світло фар, але побачив, що була машина поліції. Правоохоронця розвернувся і почав їхати за водієм мопеда. При цьому ніяких вимог про зупинку йому не висловлювали.

Чоловік був без мотошолома і звернув з дороги в сторону вокзалу, щоб заховатись. Трохи пересидів та продовжив рух, але відчув удар у плече і що хтось заскочив на мопед позаду нього.

Зʼясувалося, що це поліціянт раптово підбіг ззаду та кулаком правої руки умисно вдарив потерпілого в плече і застосував прийом удушення шляхом захвату шиї. Перевищуючи службові повноваження і правила примусової зупинки двоколісного транспортного засобу, поліціянт застрибнув на мопед і проїхався близько 400 метрів із водієм, здушуючи його за шию і бʼючи кулаком в скроню і потилицю.

Водій утратив рівновагу і впав на асфатобетнне покритя і поліцейський упав зверху на нього. Коли потерпілий піднявся і пішов до мопеда, щоб заглушити двигун, то поліціянт підбіг і знову вдарив його кулаком в голову, так що потерпілий упав і втратив свідомість.

Отямившись, чоловік побачив поліцейських, які спитали, чи може хтось його забрати. Потерпілий подзвонив знайомому і той відвіз його додому. Пізніше чоловікові стало зле, його доставили в лікарню і потім він проходив тривале лікування.

Співробітник поліції винним себе не визнавав і говорив, що чоловік сам упав, коли вони з напарником підʼїхали. Службове розслідування ніяких порушень у його діях не виявило. Однак у звʼязку з оголошенням підозри у перевищенні повноважень із поліції його звільнили.

Щорський районний суд Чернігівської області обвинуваченого виправдав. Суд вважав, що обвинувачення було побудоване виключно на показаннях потерпілого, а інші очевидці події відсутні.

Початково в лікарні потерпілий вказав, що характер травм побутовий і отриманий 14.01.2020 року при падінні. Із заявою про злочин він звернувся лише через місяць. «Такий розрив у часі наштовхує на думку, що потерпілий сумнівався у законності свого звернення до правоохоронних органів, при цьому втрачений час позбавив орган досудового розслідування всебічно, повно та обʼєктивно дослідити всі обставини, зібрати речові та письмові докази, перевірити показання свідків», — йшлося у вироку суду.

Суд поставив під сумнів показання чоловіка, який бачив, як на мопеді їхали двоє чоловіків і пасажир тримав водія рукою за шию та викрикував йому вимогу про зупинку, чулася нецензурна лайка, а потім звук падіння мопеду. Повертаючись із магазину, свідок помітив поліцейський автомобіль та двох поліцейських. Підійшовши, побачив потерпілого, в якого з вуха текла кров, голова була розбита і щось було з рукою. Що саме трапилось, він не питав.

Суд вважав, що свідок не міг встигнути за такий проміжок часу сходити в магазин і повернутися та стати очевидцем наступних подій, тому давав показання зі слів потерпілого. Але, як зазначав прокурор в апеляційній скарзі, конкретний проміжок часу, протягом якого відбувалися дані події, не встановлено. Апеляційний суд визнав показання свідка переконливими, а саме, що він повідомив ті обставини, які бачив та чув і які узгоджуються з показаннями потерпілого та інших свідків.

Ще один свідок — приятель потерпілого. Після інциденту останній подзвонив йому і попросив приїхати. На місці свідок побачив поліціюі і знайомого, який лежав на асфальті весь у крові, а інспектор тягнув його за руку, намагався підняти. По дорозі додому потерпілий розповів йому, що полійцейський заскочив на мопед, бив його голові і збив із мопеду.

Прокурор і потерпілий пояснювали, що розрив у часі між подіями та зверненням із заявою про злочин пояснюється обʼєктивними причинами, оскільки від тяжких травм чоловік тривалий час перебував у лікарні.

Потерпілий пояснив, що дуже погано почувався та не міг повноцінно навіть розмовляти через ушкоджений лицьовий нерв. Тому не думав тоді, щоб когось покарати, а лише щоб вижити. Після написання ним заяви про злочин, інспектор разом із колегами приїздив до нього додому, намагався вирішити питання, пропонував гроші, кажучи, що він нічого не доведе, але, врешті, нічого і не відшкодував.

Дружина потерпілого засвідчила, що чоловік того вечора вернувся додому весь у крові, що сталося не міг сказати за станом здоровʼя. Його повезли до лікарні, де зʼясувалося, що в нього перелом черепа, порізана вушна перегородка й направили у Чернігів, де він проходив тривале лікування і розмовляти не міг за станом здоровʼя. Пізніше, коли відвідували друзі, чоловік розказав, що того дня під час руху мопеду, до нього ззаду заскочив працівник поліції, обхопив шию рукою і почав стискати, бив кулаком в голову, вухо, так що вони разом упали. Дружина підтвердила, що троє поліцейських приїжджали до них додому зʼясувати, чому чоловік подав заяву та говорили, що він нічого не доведе, при цьому обвинувачений цинічно заявляв, що добре, що він впав на чоловіка, а не навпаки.

Аналізуючи докази, суд виіршив, що вони підтверджують отримання потерпілим тілесних ушкоджень внаслідок протиправних дій працівника поліції.

За відсутності в діях потерпілого правопорушення, поліцейський, застосовуючи силу, безпідставно намагався його затримати, внаслідок чого заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження.

Версія захисту щодо самовільного падіння водія зі скутера непереконлива, про що свідчить і поведінка працівників поліції, які не повідомили про ДТП, під час якої водій отримав тілесні ушкодження, до чергової частини. На це вказує і намагання співробітника поліції залагодити конфлікт шляхом домовленості та висловлення зневаги потерпілому після поданої ним заяви про злочин.

Колишнього правоохоронця засудили до 5 років тюремного покарання із забороною обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки.

Засудженого також позбавили спеціального звання «капітан поліції».