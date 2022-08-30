Поліцейського, який, влізаючи в чужий дім, застрелив людину, посадили на 5 років

Новозаводський райсуд міста Чернігова визнав колишнього патрульного поліції винним у незаконному проникненні у житло і перевищенні повноважень, що призвело до тяжких наслідків.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 26 серпня.

17 квітня у пообідній час троє працівників поліції прибули до приватного будинку за викликом щодо можливих протиправних дій чоловіка, який проживав там спільно зі своєю матір’ю.

На місці інформація начебто не підтвердилася і господиня відмовилась відкривати правоохоронцям двері. Тоді ті силою стали прориватися у будинок і погрожувати зброєю.

Зокрема, обвинувачений вистрелив у повітря із автомата Калашникова, демонструючи зверхність над жінкою. Не складаючи ніяких документів, поліцейські проникли в будинок, а саме на веранду. Далі прохід до коридору закривали двері із навісним замком. Щоб пошкодити замок, інспектор поліції вистрелив. Куля пробила дерев’яні двері і поцілила у живіт чоловікові, який стояв у коридорі. Після госпіталізації до лікарні потерпілий помер.

У червні та липні суд уже виніс вироки двом поліцейським, які були на місці події. Їх, окрім іншого, звинувачували у прихованні тяжкого злочину. Після смертельного поранення людини інспектори поліції взялися збирати відстріляні гільзи. Автомат, з якого вбито людину, поліцейські переховали спочатку до гаражу, а потім до однієї з квартир. Згодом автомат розібрали і викинули в річку Десна.

Двоє патрульних, які не стріляли, були засуджені до 4 років позбавлення волі зі звільненням із випробувальним строком. Також їм забороняється наступні 2 роки обіймати посади в органах Національної поліції України.

Третього поліцейського засудили до реального тюремного покарання.

У вироку написано, що він визнав вину і розповів, що автомат за порадою колег викинув до водойми. Під час досудового слідства повністю відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілій, щиро розкаювався та просив суворо не карати.

Адвока обвинуваченого просив додатково визнати пом’якшуючою обставиною надання допомоги потерпілому безпосередньо після скоєння злочину. Поліцейський викликав карету швидкої медичної допомоги та відшукав авто для доставки потерпілого до лікарні. Захисник також звертав увагу на складну оперативну обстановку в регіоні, пов’язану зі збройною агресію РФ та незлагодженість дій працівників поліції після скоєного злочину.

Прокурор підтвердив активну позицію обвинуваченого в розслідуванні справи, що він сприяв встановленню істини. Потерпіла підтвердила відшкодування їй моральних і матеріальних збитків і не наполягала на суворому покаранні.

З огляду на пом’якшуючі обставини і позитивні характеристики підсудного суд все ж вважав неможливим призначити умовне покарання.

Суд звертає увагу на те, що скоєні злочини є суспільно небезпечними і всі працівники правоохоронних органів зобов’язані їх, а сама карність таких дій виступає засобом їх стримування.

Колишнього патрульного засудили до 5 років за ґратами.