Поліцейського, який звітував про вигаданих порушників, звільнили і покарали умовно

Локачинський районний суд Волинської області визнав колишнього працівника поліції винним у службовому підробленні і несанкціонованій зміні інформації в компʼютерних мережах Національної поліції України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 квітня.

Обвинувачений працював у патрульній поліції. З метою штучного завищення показників своєї діяльності він вносив у документи неправдиву інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності неіснуючих громадян, зазначаючи недостовірні анкетні дані.

Це він робив у період з кінця листопада 2021-го і до 22 лютого 2022 року. Після вторгнення військ РФ в Україну і деякої паузи поліцейський повернувся до підроблень наприкінці червня минулого року і займався цим до середини липня.

Загалом він склав фейкові адмінпостанови на 36 осіб. Неіснуючих громадян зазвичай притягували до відповідальності за куріння сигарет, розпивання пива і крики чи співи у вечірній час у публічних місцях, наприклад, на зупинці транспорту.

Підроблені постанови обвинувачений передавав черговим працівникам поліції, які, нічого не підозрюючи, вносили дані про виявлені порушенні до системи «Інформаційний портал Національної полації України».

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, розкаявся у скоєному. Враховувався також його молодий вік і відсутність судимостей, позитивні характеристики.

За сукупністю злочинів суд призначив 3 роки позбавлення волі із забороною на 1 рік обіймати будь-які посади в правоохоронних органах. Водночас засуджений звільняється від відбування основного покарання із випробувальним строком 1 рік.