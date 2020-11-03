Поліцейському повідомлено про підозру у крадіжці запчастин з арештованих автівок

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру працівнику ГУНП в Харківській області за фактом крадіжки (ч. 1 ст. 185 КК України).

За даними слідства, службова особа поліції, яка згідно службових обов’язків забезпечує охорону спеціального майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів, розробив злочинну схему щодо розукомплектування та викрадення чужого майна – запчастин з арештованих автівок.

Так, 18 квітня 2020 року зазначений співробітник поліції заступив на чергування з охорони майданчика. Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, поліцейський заздалегідь підготовленими інструментами демонтував оригінальні задні ліхтарі (зовнішні та внутрішні) з позашляховика преміального класу.

Наступного дня, правоохоронець виніс викрадене майно за межі майданчика. Своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду власнику автівки на суму майже 12 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури