Полицейскому предлагали взятку за возврат 12 кг украшений из золота и денег, изъятых при обыске

В Умани направили в суд обвинительный акт по факту предложения дачи взятки начальнику одного из районных отделений полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает УНН.

“По версии следствия, 39-летний мужчина предложил неправомерную выгоду начальнику одного из районных отделений полиции Уманского ОП ГУНП в Черкасской области за возвращение изъятых у него при обыске средств и ювелирных изделий, на которые наложен арест, в том числе денежных средств в сумме более 25 000 долларов США, 230 000 гривен и ювелирных изделий из золота общим весом почти 12 кг”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Прокуратурой принимаются меры для обеспечения рассмотрения дела в суде “в разумные сроки”.