Поліцейському, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику сектору реагування патрульної поліції одного з районних управлінь поліції ГУ Нацполіції в Київській області у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, на одному з перехресть у с. Софіївська Борщагівка Бучанського району, під час повороту не надав перевагу мотоциклу, який рухався головною дорогою та допустив зіткнення транспортних засобів, після чого з місця ДТП зник.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому лівої гомілки.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Теруправління ДБР у Києві.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура