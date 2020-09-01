Поліцейському з Тернопільщини повідомлено про підозру у незаконній легалізації іноземців

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру співробітнику одного з відділу поліції Тернопільської області за фактом збуту підроблених документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, поліцейський за грошову винагороду здійснював збут підроблених документів громадян країн Євросоюзу, в яких заздалегідь на замовлення змінювалися анкетні дані та фото їх власників.

Загалом в даному кримінальному провадженні викрито діяльність та повідомлено про підозру 5 членам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підроблення, збут документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України). Члени вказаної групи налагодили механізм незаконної легалізації на території нашої держави іноземців, вихідців з країн підвищеного терористичного ризику, та їх подальшого переправлення через державний кордон України, з використанням фальсифікованих паспортних документів країн Європейського Союзу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, оперативний супровід – Служба безпеки України.

У разі доведення вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України підозрюваному загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області