Поліцейський відповідатиме за «завдання фізичного болю» порушнику громадського порядку

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління поліції ГУ Нацполіції України в Миколаївській області у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, капітан поліції, прибувши на місце виклику щодо порушення громадського порядку мешканцями багатоповерхового будинку у м. Южноукраїнськ, за відсутності підстав для застосування фізичної сили наніс потерпілому – представнику місцевої територіальної оборони, удар в живіт, чим завдав останньому фізичного болю.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Миколаєві, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура