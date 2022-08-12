Поліцейський вимагав $5 тис. за перекваліфікацію злочину та покращені умов утримання

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та затримано старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України під час вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, поліцейський, погрожуючи обмеженням прав та свобод, вимагав 5 тис доларів США у підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди – директора одного із підприємств Міноборони. За ці кошти він обіцяв посприяти йому у покращенні умов перебування у тимчасовому ізоляторі та не вносити в офіційні документи інформацію, яка може бути використана як доказ його вини у суді. Також поліцейський пообіцяв йому нібито сприяння у обранні судом запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою та перекваліфікацію прокурором злочину на частину статті, яка передбачає більш м’яке покарання, а саме з ч. 3 на ч. 1 ст. 368 КК України.

Правоохоронці затримали оперуповноваженого після одержання неправомірної вигоди.

Наразі триває проведення обшуків та інших невідкладних слідчих дій. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора