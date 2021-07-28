Поліція Буковини розшукує чоловіка, причетного до ДТП зі смертельними наслідками (фото)

Ввечері 25 липня в селі Киселів Чернівецького району внаслідок зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz» загинув мотоцикліст, а його пасажирка отримала численні травми. Водій автівки втік з місця аварії.

За результатами першочергових розшуково-слідчих заходів поліцейські встановили автомобіль та з’ясували, що ним керував 28-річний місцевий житель – Віктор Юрійович Палагнюк. Наразі співробітники поліції Чернівецької області встановлюють місце перебування чоловіка.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Віктора Палагнюка – прохання терміново повідомити за номерами телефонів 0997687898, 0995128722 або на спецлінію поліції «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області